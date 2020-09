Kaos i borgmester-parti: Byrådsmedlem nummer fem dropper Venstre i Tønder

Venstre i Tønder mister endnu en profil til næste års kommunalvalg. Daisy Dahl vil ikke genopstille, og dermed er hun det femte af Venstres byrådsmedlemmer, som siger fra i protest.

Alle fem protesterer mod opstillingen af erhvervsmanden Martin Iversen som Venstres borgmesterkandidat. I juni vandt han snævert foran den siddende borgmester, Henrik Frandsen, en afstemning om at blive spidskandidat til valget.

- Jeg kan ikke se mig selv i det Venstre, som Martin Iversen skal stå i spidsen for. Vores værdier er ganske enkelt for langt fra hinanden. Jeg anerkender den demokratiske proces, men jeg tager dyb afstand til måden, det sidste halvandet års kamp om magt er foregået på, udtaler Daisy Dahl i en pressemeddelelse.

En håndfuld siger farvel

Dermed har fem af Venstres 14 byrådsmedlemmer smækket med døren. De tre udvalgsformænd Bo Jessen, Irene Holk Lund og René Andersen og Bo Jessen har tidligere meldt ud, at de ikke stiller op for Venstre igen. Det samme gjorde byrådsmedlem Anita Uggerholt Eriksen for tre uger siden.

Partiets folketingskandidat i kredsen, Philip Tietje, har også trukket sig på grund af uroen. For Daisy Dahl har mistilliden til Martin Iversen rødder i Rømø-Tønder Turistforening, hvor han er formand, og hvor hun er udpeget af byrådet som kommunens observatør.

Rygter om borgerliste

Henrik Frandsen har afvist at invitere Martin Iversen med til Venstres gruppemøder, og han har meldt klart ud, at han ikke vil støtte Iversen som borgmester.

Derfor har der været rygter om, at Henrik Frandsen laver sin egen borgerliste, og det har han hverken be- eller afkræftet.