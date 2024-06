Klimafamilie skal vise, at man kan spare og nedbringe CO2-udslip

Ding.

Ringeklokken markerer starten.

På med cykelhjelmen. Nøglen til batteriet drejes. Op med støttebenet og Ida Nicolaisen sætter sig op på elcyklen og sætter i gang.

- Det bliver sjovt, siger hun, da hun vender tilbage fra en lille prøvetur.

Her tænker hun ikke bare på det at skulle cykle rundt i stedet for at tage bilen, men i det hele taget at være med til det nye initiativ. At være en klimafamilie sammen med sin mor.

- Vi er først og fremmest med på ideen for at få mere at vide om, hvordan man gør, når man nu gerne vil leve mere bæredygtigt, siger Lene Janssen.