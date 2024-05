Klimafamilier skal nedbringe CO2-aftryk

Der findes efterhånden flere måder, hvorpå man kan minimere sit CO2-aftryk. Det kan dog være lidt svært at finde rundt i, hvilke klimaindsatser er mest effektive - og hvilke der i sidste ende ikke gør nogen forskel.

Nu skal 56 familier i Tønder Kommune uddannes i klima, både så de kan hjælpe kommunen med at nå sin klimamålsætning og deltage aktivt i klimaindsatserne.

Som en del af projektet 'Grønne Klimahandleplaner' skal de rekrutterede klimafamilier blandt andet lære om grøn transport, biodiversitet og grøn energi i boliger. De vil også få en klimaplan for deres helt egen husstand.



- Vi arbejder ikke med løftede pegefingre, og vi tvinger ikke nogen til noget. Tværtimod vil vi inspirere til at træffe kloge klimavalg, uden at man ubetinget behøver at gå på kompromis med livskvaliteten, fortæller Karin Lorenzen, der er landdistriktskoordinator på projektet.