Kommune åbner gratis seksualrådgivning for unge

Et slagsmål mellem to kollega på Danish Crowns kvægslagteri i Holsted endte torsdag fatalt.

En 42-årig slagteriarbejder dræbte ifølge anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi sin 35-årige kollega med ét snit i halsen.

Dommeren ved Retten i Esbjerg mente ved grundlovsforhøret fredag kl. 11, at der er bestyrket mistanke om, at manden er skyldig i overtrædelse af straffelovens §237, som handler om drab.

Manden er derfor varetægtsfængslet i fire uger frem til 19. juli, mens efterforskningen pågår.

Den 42-årige er sigtet for at have dræbt sin 35-årige kollega med ét snit i halsen kl. 11.31 på Danish Crowns kvægslagteri i Holsted.

Den sigtede ønskede fredag ikke at udtale sig om sagen, da han er for påvirket af den.

Drabet skete ifølge anklager Jannick Frederiksen under et slagsmål, mens den sigtede var ved at “ordne køer”. Den sigtede har ifølge politiet selv hævdet, at den afdøde havde nærmet sig den sigtede med en kniv.

Drabet skulle ifølge den sigtede være kulminationen på længere tids chikane fra den afdøde. Blandt andet skulle den afdøde have sat sporingsudstyr på den sigtedes bil, hævder han.

Der blev foretaget førstehjælp til den dræbte i over 20 minutter, men hans liv stod ikke til at redde.

Ved anholdelsen sagde den 42-årige ifølge anklagemyndigheden, at han havde smidt kniven fra sig på slagteriet.

Den sigtede blev anholdt i Kolding i sin bil torsdag klokken 12.50. Han var ifølge politiet iført en blåstribet skjorte med knapper og blåstribede bukser. Det lignede typisk arbejdstøj fra slagteriet, har politiet noteret.

Der var røde plamager på den 42-åriges tøj, da han blev anholdt. Der var ikke umiddelbart skader på hans krop, men der var en hudafskrabning på knoen på højre hånds lillefinger.

Den sigtede har ifølge politiet sagt, at han uden held længe har forsøgt at overbevise sin chef om den påståede chikane fra den afdøde. TV SYD har ikke kunnet bekræfte denne oplysning.

Den 42-årige har sagt, at den afdøde tilhørte mafiaen, og at den sigtede frygtede for sin families liv.

Den sigtede skulle også have sagt, at han havde til hensigt at køre hjem til sine børn, inden han gik til politiet. Derudover skulle han også have ringet til både sin kone og sine forældre.