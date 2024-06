Kommune er klar med hjælp til forældre med ængstelige børn

For eksempel, hvis de har et barn, som har svært ved at finde modet til at lege med andre børn, virker tilbageholdende blandt andre eller græder eller bliver ked af det i nye situationer.

- Forældrene lærer, hvordan de kan understøtte mindre børn i at være mere modige og selvsikre i deres møde med verden. Vi håber, at tilbuddet kan bidrage med tidligere indsatser, så vi ikke senere møder forældre til et ældre barn, der er ængstelig ved at skulle overnatte hos kammerater, tage på lejrskole eller have en legeaftale, siger Joan Schmidt.

Forældre, der er interesserede i at deltage i programmet eller ønsker mere information, kan kontakte PPR Tønder via kommunens hjemmeside eller telefonisk, skriver kommunen i en pressemeddelelse.



Udover forløbet ”Cool Little Kids” tilbyder PPR også ”Cool Kids”, der henvender sig til børn mellem otte og 12 år og deres forældre.