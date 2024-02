Kommune fælder ikoniske træer ved et uheld

Sådan indleder Tønder Kommune deres seneste opslag på Facebook.

Kommunen var blevet opmærksom på, at flere store træer på Stationsvej ved Daler mellem Tønder og Højer var blevet syge og hule - og dermed til fare for trafikken.

Derfor kontaktede Tønder Kommune Arkil Vejservice Tønder, for at få fjernet de pågældende træer. Men en miskommunikation mellem de to parter endte ud i, at samtlige træer langs vejen blev fældet.

Selv tager Arkil Vejservice Tønder dog hele skylden:

- Vi har simpelthen lavet en fejl og ikke handlet korrekt. Jeg vil gerne understrege, at vi ikke har handlet i ond tro, men vi skulle selvfølgelig have håndteret det på en anden måde, fortæller afdelingschef Rikke Zwanikken.

Kommunen oplyser dog, at der arbejdes på en løsning, hvor man kan plante nye træer.