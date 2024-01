Kommune indgår samarbejde om at støtte udsatte tyske borgere

Det skriver Tønder Kommune i en pressemeddelelse.

Med partnerskabsaftalen forpligter Sozialdienst sig til at tilbyde familierådgivning og støtte til familier, unge og seniorer, der tilhører det tyske mindretal.

Til gengæld støtter Tønder Kommune organisationen med 75.000 kroner om året.



- Det giver god mening, at vi kan trække på hinandens viden og kompetencer. I Tønder Kommune er vi ikke uvant med partnerskabsaftaler, og det er glædeligt, at vi har så mange frivillige sociale organisationer, der yder et rigtigt godt stykke arbejde, siger Barbara Krarup Hansen, der er forkvinde for Socialudvalget i Tønder Kommune.

Indtil videre gælder partnerskabsaftalen i 2024 og 2025.