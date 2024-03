Kommune opfordrer forældre til at snakke med deres børn efter sniffeepisoder

- Mange forældre er glade for at få noget vejledning, da nogle af dem ikke ved, at det eksisterer. På den måde er vi et forebyggende element, men vi er også opmærksomme på, at vi ikke skal skabe en bekymring unødigt, fortæller Sonja Dahl-Larsen, der er teamkoordinator for SSP i Tønder Kommune.

Brevet blev sendt til forældrene i kølvandet på en episode fra Skærbæk, hvor 71-årige Evelyn Hovgaard opdagede fire deodorantdåser og plastikposer indeholdende en hvid væske ligge på gulvet på et af byens offentlige toiletter. Hun delte et billede derfra i byens Facebookgruppe, som fik 50 delinger.



Hun ved ikke, om det var unge, men flere tydninger pegede på, at der var blevet sniffet af deodoranterne.