Kommune skruer ned for varmtvandsbassin: - Mit eneste alternativ er smertestillende medicin

Birgit Berg er en af dem, der træner i varmtvandsbassinet en gang om ugen for at holde smerterne fra sin gigtlidelse nede, men når vandtemperaturen inden længe daler, så får hun ikke længere nogen lindring.



- Jeg kan ikke se, hvordan jeg kan gøre det på andre måder end med smertestillende. Det er bevægelse i varmt vand, der giver lindringen, og jeg kan jo ikke stå og lave gymnastik under bruseren, det giver jo slet ikke det samme, siger Birgit Berg.

Næsten enigt byråd

Det er et nærmest enigt økonomiudvalg i Tønder Kommune, hvor kun én stemte imod, der har truffet beslutningen.



For bordenden i økonomiudvalget sidder borgmester Jørgen Popp Petersen fra Slesvigsk Parti, der fortæller at kommunens energiomkostninger til idræts- og svømmehallerne ser ud til at stige med over fem millioner kroner.

- Selv med de her skrappe tiltag, vi har gjort, så har vi kun skåret 1,3 millioner ud af de fem millioner. Så brugerbetalingen, den ville stige ekstremt, hvis den skulle kompensere for de her energiomkostninger, så det er det, vi prøver at finde en mellemvej i, siger Jørgen Popp Petersen.