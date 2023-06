Kommune vil fjerne husejers nyrenoverede facade - men han nægter

Plastiktræ eller rigtig træ

Udover at Johannes Kiil Jensen mener, at der ikke kan ses forskel på komposittræ og almindeligt træ, mener han også, der er et andet vigtigt aspekt i sagen.

- Man afviser et miljørigtigt materiale for et mindre miljørigtigt alternativ. Jeg synes ikke, almindelig trykimprægneret træ er ikke særligt miljøvenligt.



Hos Tønder Kommune er sagen dog ganske klar.

- Alle, der bor i området, skal følge lokalplanen. Ellers bliver det hele lovløst. Uanset hvor mange gode argumenter man har, skal man følge den, ellers skal lokalplanen laves om, siger Poul Erik Kjær, der er formand for Teknik og Miljøudvalget ved Tønder Kommune.