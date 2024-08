Kommune vinder pris for skilsmissehjælp

Kommune vil knække velfærdsproblem med valgfag i folkeskolen

Velfærd bliver til nyt valgfag i Varde Kommune.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Valgfaget hedder Healthcare Hero og giver unge i 7.-10. klasse i Varde Kommune mulighed for at prøve kræfter med velfærdsområdet. Kommunen har længe haft problemer med at rekruttere medarbejdere til velfærdssektoren, men det skal tiltaget her være med til at afhjælpe.

Eleverne skal lære om psykologiske teknikker inden for coaching og samtaler, sundhedsfremme, førstehjælp, teknologisk udvikling og aktiviteter på ældreområdet.

- Fremtiden kalder på flere personer med kompetencer på velfærdsområdet. Derfor er denne mulighed for de unge et vigtigt skridt på vejen for at sikre, at flere får øje på mulighederne på velfærdsområdet, og hvad det vil sige at være en velfærdshelt, der skaber den gode hverdag for vores borgere, siger Mads Sørensen (Venstre), der er borgmester i Varde Kommune.

Valgfaget vil foregår over otte onsdage fra den 23. oktober til 11. december i år.