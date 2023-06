Det skriver JydskeVestkysten.

Det betyder dog ikke, at Døstrup Landevejskro skal gennem endnu en tvangslukning lige nu.

- De skal have en reel mulighed for også at bevise, at den virksomhedskarantæne har de forstået, og at de lever op til reglerne nu, fortæller Tine Lykkeberg Nielsen, der er sektionsleder ved Fødevarestyrelsen, til avisen.