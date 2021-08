Kviktestcentre ændrer åbningstider - et lukker

70 procent af alle beboere i Tønder Kommune har nu påbegyndt deres vaccination, og over 50 procent er færdigvaccineret.

Det betyder, at færre og færre får lavet kviktest. Lige nu laver Carelink mellem 7.000 og 8.000 kviktest om ugen i Tønder, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Med den reducerede testkapacitet kan vi stadig sikre, at de, der ønsker at blive testet, kan blive det, samtidig med at der ikke bliver brugt unødvendig mange ressourcer på at drive kvikteststederne, siger chefkonsulent Peter Michael Jørgensen fra Tønder Kommune.