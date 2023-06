Lægevagten udvider med to nye skadeklinikker i Syd- og Sønderjylland

De to skadeklinikker er nemlig blevet en del af lægevagten, hvilket sikre, at borgere nu kan besøge skadeklinkkerne mellem klokken 16 til 22 i hverdage og klokken 8 til 22 i weekender og på helligdage.

Det oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

- Vi lægger fra politisk side stor vægt på, at man som borger kan få sundhedsfaglig hjælp i lokalområdet. Derfor er jeg glad for, at det er lykkedes at integrere lægevagten i skadeklinikkerne, så både lægevagtspatienter og patienter med skader kan blive tilset i Grindsted og Tønder, siger Pernelle Jensen (V), der er formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i regionen.



Lægevagten er forbeholdt patienter med akut opstået eller forværret sygdom uden for egen læges åbningstid, som ikke kan vente, til egen læge åbner.