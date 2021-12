Landbrugsjord skal gøres vild i marsken

Forhandling med lodsejere

I 2019 afsatte Folketinget 150 millioner kroner til multifunktionel jord som en del af den såkaldte tørkepakke. Her er der så mulighed for kommunerne at søge om hjælp til jordbytningen.

Bliver et projekt godkendt, så hjælper Landbrugsstyrelsen med at forhandle med landmænd i lokalområdet om at tage deres landbrugsjord - og udlægge den til natur. I stedet får landmændene enten jord et andet sted, eller de sælger den jord, der er tale om.



- Der er nogle landmænd inde i området i dag, som bruger jorden i deres drift, og de skal jo også have deres drift fremadrettet, så de har brug for noget erstatningsjord. Der er jordfordelingen et vigtigt værktøj, så man kan finde den jord udenfor projektområdet, fortæller Simon Fly-Petersen, der er miljømedarbejder i Tønder Kommune.