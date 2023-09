Landbrugsstyrelsen fyrer 51 medarbejdere

Det fortæller han i en pressemeddelelse.

Fyringerne berører blandt andet 4 medarbejdere, der sidder på styrelsens kontor i Tønder samt 12, der holder til i Augustenborg.

Udover de 51 afskedigelser er der indgået frivillige fratrædelsesaftaler med 58 medarbejdere, heraf 2 ledere. Det berører 19 ansatte i Augustenborg og 4 i Tønder.



- På kort sigt kommer afskedigelsesrunden selvfølgelig til at kunne mærkes i organisationen. Da antallet af arbejdsopgaver i styrelsen reduceres, forventer vi dog, at vi snart kan få organisationen og opgaveløsningen tilbage i god gænge, og at situationen derfor ikke vil påvirke hverken sagsbehandlingstider eller udbetalingen af landbrugsstøtte, udtaler direktør i Landbrugsstyrelsen, Lars Gregersen.