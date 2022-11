Landsbyborgere var "selvdøde", indtil projekt fik dem til at tage affære

Mens mange landsbyer rundt omkring i landet bliver affolket og er i fare for at uddø, har Ellum i Tønder Kommune med 265 indbyggere formået at vende den negative spiral. Takket være Bæredygtig Landsby UdviklingsProces (BLUP) der er et samarbejde med kommunen.

Projektet hænger sammen med FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling i verden, men har fokus på de små lokalsamfund. Formålet er at skabe udvikling gennem fællesskaber.