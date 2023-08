Landsholdslegende sætter fodboldstøvlerne endeligt på hylden

Gravesen indstillede selv sin fodboldkarriere i 2009. Han nåede udover at spille for den spanske hovedstadsklub også at spille 66 A-landskampe for Danmark. Han arbejder i dag som fodboldekspert på Discovery, mens han også kan finde tid til at spille kampe for oldboyslandsholdet.

Fodbold er følelser. Men selvom følelserne til sporten forbliver intakte, så er man ifølge Thomas Gravesen nødt til at lytte til sin krop, når den ikke kan mere.

- Vi kommer jo aldrig helt væk, men man skal huske at stoppe, mens legen er god. Det tror jeg er et godt mantra for John (Sivebæk, red.) at have. Derfor bakker vi alle sammen fuldt op om ham og alle de flotte præstationer, han har haft på det danske landshold, siger Thomas Gravesen, der var fredagens første målscorer.

John Sivebæk forlader fodboldbanen på toppen, da oldboyslandsholdet slog det udvalgte hold fra Højer IF med 2-1.