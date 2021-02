Lenes mobilfilm hjælper elever i hjemmeskole

Lene Bergholdt Jakobsen kravler rundt nede på gulvet hjemme i stuen. Hun har mobilen i hånden og taler om decimeter og milliliter. Hun er i gang med at optage en video til 6. c på Tønder Grundskole.

Her har eleverne mulighed for at se hjælpevideoerne mange gange, indtil de kan forstå de nye begreber som fx rumfang.

- Vi opdagede, at det kunne hjælpe nogen børn hurtigere afsted , så de ikke skulle sidde med hånden oppe, hvis de kunne se vores hjælpevideoer. For rigtigt mange elever hjalp den lille hjælpevideo til, at de selv kunne gå i gang, fortæller Lene Bergholdt Jakobsen. Hun laver videoerne sammen med sin kolleger.