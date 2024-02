Lige nu: Stor beslutning om vindmølletestcenter bliver truffet

Hej og velkommen til TV SYDs liveblog.

Her kan du følge den seneste udvikling i sagen om placeringen af et nyt testcenter for kæmpevindmøller på op til 450 meter i højden.

Torsdag klokken 13 er ordførerne fra partierne bag den politiske aftale om et nyt vindmølletestcenter indkaldt til et møde med minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin (V).

Her skal de to tilbageværende placeringer, der er i spil, snævres ind til én.

Bliver det Ballum Enge i Tønder Kommune, eller bliver det en udvidelse af det allerede eksisterende testcenter i Østerild?