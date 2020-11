Aktive landsbyer indstillet til årets Landdistriktspris

Lokalrådet for de to små landsbyer Sæd og Ubjerg i det sydvestligste Sønderjylland lige syd for Tønder og på grænsen til Tyskland er indstillet til Landdistriktprisen 2020, der hvert år uddeles af Erhvervsministeriet.

De to små lokalsamfund har de seneste år kæmpet for at få flere tilflyttere og gøre området tiltrækkende for både beboere og turister.

- Vi er stolte og beærede over indstillingen. Det er virkelig et skulderklap til os, og det vi har knoklet for at gøre for vores område, så det er meget dejligt, fortæller Lars Thomsen, der er næstformand i Sæd-Ubjerg Lokalråd.