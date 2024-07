Lille teaterforening jubler over succes

Selvom man er lille, kan man godt udrette noget stort.

Sådan en følelse går 20 lokale skuespillere og medlemmerne af Bovlund Teaterforening rundt med efter en udsolgt premiere i går på friluftsforestillingen ”Nærmest…lykkelig”. Også i dag, torsdag, er forestillingen udsolgt.

Med 270 billetter til salg hver aften i fem dage – og kun cirka 90 indbyggere i Bovlund og omegn, kræver ”udsolgt”, at folk kommer udefra.

Og de kommer langvejs fra. Det fortæller bestyrelsesmedlem i teaterforeningen, Ingeborg R. Lautrup-Jacobsen, som samtidig glæder sig over, at den lille forening formår at tiltrække skuespillere i alle aldre til friluftsspillet - ikke mindst mange unge amatørskuespillere. Forestillingen kører til og med søndag.