Lokal vælgerforening ærer Poul Schlüter: - Han betød meget for Tønder

Anekdoter

Efter kransen var placeret fortalte Hilmer Juhl Christensen flere anekdoter om Poul Schlüter, der blev født i Tønder i 1929.

- Han fortalte engang til en festmiddag, at det var dejligt at være statsminister, og at man selv skulle prøve det. Men det er jo ikke noget alle bare lige kan blive, siger han.

Den tidligere formand nævner også humoren, som et vigtigt værktøj for Poul Schlüter, når han forsøgte at tage de rigtige valg i forskellige politiske situationer.

- Om det at være statsminister fortalte han engang, at det er svært at blive det, det er nemt at være det, men at det er allersværest ikke at være det, afslutter Hilmer Juhl Christensen.