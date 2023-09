Lokalliste er ikke klar til at blive "opslugt" af regeringsparti

Ifølge partistifteren er den lokale liste ikke klar til at blive opslugt af Moderaterne.

- Der er ikke noget, der tyder på, at Tønder Listen springer ud lige pludselig og bliver Moderaterne i overmorgen, siger Henrik Frandsen.

Partiet har ni mandater i kommunalbestyrelsen, hvilket gør partiet til landets største lokalliste.

For mudret at stille op

Næste kommunalvalg finder sted om to år i 2025. Henrik Frandsen fortæller, at han ikke har truffet nogen endelig beslutning, om hans navn er at finde på stemmesedlen til den tid.

Spørger man nyhedsredaktør på JydskeVestkysten og politisk analytiker ved TV SYD, Rikke Baltzer, så kommer det ikke til at ske af to årsager.

- Han er blevet så glad for at være på Christiansborg, og det er tydeligt at mærke på ham, at han virkelig brænder for det, siger hun og fortsætter.