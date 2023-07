Det betyder, at badning på stranden frarådes.



Det er ikke mere end to dage siden, at det igen blev tilladt at bade fra stranden, efter den har været lukket af siden 5. juli på grund af forhøjede grænseværdier for tarmbakterier.

Der er ingen meddelelser om, hvor forureningen kommer fra.

På Lakolk Strand kan der fortsat bades, da alle prøver overholder grænseværdierne, ifølge kommunen.