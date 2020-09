Luftens Land-Rover flyver til Rømø

Du kan stadig nå at se flyet på Rømø. Onsdag er der planlagt to landinger med Hercules-flyet.

Forsvaret træner lige nu med deres store transportfly, der går under navnet Herculesflyet. Piloterne skal træne at lande flyet på et underlag, der ikke er asfalt. Øvelsen kan kun laves tre steder i landet, men det fortrukne sted er på Rømø.

- Rømø er rigtig god, fordi vind og vejr påvirker banen. Så selvom vi har været der før, så skal vi starte helt forfra hver gang, så det giver rigtig god træning, fortæller Morten Valentin, kommunikationschef ved Flyvestation Aalborg.

Onsdag er Hercules-flyet planlagt til at skulle lande på Lakolk Strand klokken 11.30 og 17.00.