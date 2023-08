Mand fundet død ved efterskole

Derfor er politiet i øjeblikket til stede med fire-fem patruljevogne og to hunde. Det skriver JydskeVestkysten.

- To elever har fundet en livløs mand uden for skolens område. Vi har ikke formodning om, at der er foregået noget kriminelt, men vi er først lige startet på efterforskningen, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Richard Borring til avisen.



Politiet skriver på det sociale medie X, at de er til stede ved skolen i forbindelse med "undersøgelse af af et mistænkeligt forhold".

Åbenråvej er i øjeblikket spærret, og Syd- og Sønderjyllands Politi anbefaler derfor, at man finder alternative veje.

Ifølge Ekstra Bladet er de pårørende underrettet. Den afdøde er en 53-årig mand.

Opdateres...