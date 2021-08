Marsk Camp: 25 meter højt tårn tiltrækker massevis af turister

Udenlandske medier på besøg

Tårnet, som general maneger for Marsk Camp, Pia De Place, betegner, som andet end 'blot' et udsigtstårn:

- Jeg ser det mere som en kæmpe skulptur, som komplementer naturen omkring. Jeg synes, det er meget smukt, siger Pia De Place, der også fortæller at journalister fra hele verden er interesseret i at besøge Marsk Camp og tårnet:



- Vi har haft besøg af tyske, hollandske og amerikanske journalister fra både magasiner og aviser, og i næste uge kommer en journalist fra The Herald fra Storbritannien på besøg.

- Vi skal ikke tjene penge

Jørn Hansen, der repræsenterer de ni lokale investorer, er svær at få til at sige noget om forventningerne til både indtjening og besøgstallene for Marsk Camp og tårnet:

- Vi har ingen mål for omsætningen. Vi regner ikke med at komme til at tjene penge, og hvis vi gør, så skal de geninvesteres i campen, siger bilforhandleren fra Skærbæk, og fortsætter:

- Men der kommer 2 mio. turister om året til Rømø, der ligger få kilometer væk, og hvis bare 5 procent af dem, lægger vejen forbi os, ja, så er det fantastisk, mener Jørn Hansen.

Planen er lige nu, at Marsk Camp holder åbent hele året, men hvis gæsterne svigter til vinter, ja, så lukker det for at genåbne til foråret:

Stolthed

- Vi skal lige se, hvilken vej vinden blæser, og så må vi se, om det er ansvarligt. Ellers lukker vi for vinteren, og gør os klar til åbning til foråret næste år.



Og uanset hvad vinteren bringer, er Jørn Hansen meget tilfreds med, at ideen om at lave en turistattraktion i Tøndermarsken, er blevet en realitet:

Vi er stolte af dét, vi har sat i værk, og at kunderne også kan lide det. Projektet blev dyrere, end vi regnede med, men vi har sat en prik på Danmarkskortet.

