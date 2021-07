Marsktårnet åbner for publikum: Så god er udsigten fra toppen

Det 12 hektar store område omkring tårnet, der af nogle kaldes Sønderjyllands nye vartegn, består desuden af en autocamperplads med plads til 125 autocampere. Derudover er der restaurant, café, iscafé, legeplads og en turneringsgodkendt minigolfbane.



Adgangen til tårnet koster 90 kroner pr. person. Børn under syv år er gratis. Man skal bestille tid for at komme op i tårnet.