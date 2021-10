Marsktårnet indviet officielt: Mange har allerede vist stor interesse

Humøret var lørdag tårnhøjt i Skærbæk ved Tønder.

Det var nemlig dagen for den officielle indvielse af det 25 meter høje tårn midt i marsken: Marsktårnet.

Én af dem, der var med til indvielsen, var Jørgen Hansen, der er idémand og én af investorerne bag projektet.

- Det er gået rigtig godt. Der har været omkring 1.500 til indvielsen og solen har skinnet fra en skyfri himmel. Så det kunne ikke være meget bedre, siger Jørgen Hansen.

Han holdt ligesom Tønders borgmester og Bjarke Ingels tale ved indvielsen, hvorefter et kor stillede an på trappen - trin for trin - og sang ud over marsken.