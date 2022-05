Maryna frygtede sirenerne: - Jeg var bange for at høre dem igen

Lyden af luftsirener er for danskerne en ting, der sjældent opstår. Ofte kun én gang om året.

Men for mange ukrainere, har lyden af sirener været hverdag længe.

En, som har oplevet sirenerne tæt på, er 17-årige Maryna Marus. Hun kommer fra den ukrainske by Novhorod-Siverskyi, som ligger tæt på den russiske grænse, og har de seneste uger boet på asylcentrene i Sandholm og Skærbæk.

- Jeg var bange for høre sirenerne igen. Da vi var i Sandholm, var der ild og røg. Vi vågnede om natten og troede, at krigen var her igen, fortæller hun.

Derfor var opgaven med at forberede de ukrainske flygtninge på sirenerne i Danmark vigtig.

- Det er jo ikke mange dage siden, at de sad i Ukraine, og luftalarmerne lød, hvor det var alvor. Så det er nødvendigt at forberede dem på, at nu lyder de i Danmark, men der er stadigvæk sikkert her, fortæller Niels Bøgskov Frederiksen, der er driftschef i AsylSyd.