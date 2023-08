Løbet lokker massevis af køretøjer og tilskuere til stranden, og kombineret med skiftedag i sommerhusene er Syd- og Sønderjyllands Politi sikre på, at det vil give trafikale udfordringer. Derfor råder de folk at køre i god tid.

- Der vil opstå kø og ventetid, selvom vi gør, hvad vi kan for at få afviklet trafikken så smidigt som muligt. Vi opfordrer til, at man tager afsted i god tid, væbner sig med tålmodighed, følger vores anvisninger og tager hensyn til andre trafikanter, siger politiinspektør Tage Jehn.