Elsebeth havde undervist på det daværende Design Seminarium, og det er i selv samme bygninger, hvor Kirsten Boyschau Hansen i 2007 grundlagde og i dag er forstander på Højer Designefterskole.

- Bearbejdelse af sorg er forskellig, men jeg kunne arbejde mig ud af sorgen ved at bruge alt min energi på at skabe efterskolen og derigennem at videreføre Elsebeths væsen, fortæller hun.