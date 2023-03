Der findes kun to af dem. Og nu er den ene kommet til Tønder - foreningen til etablering af et museum for Hans J. Wegner har netop købt en sjælden stol til mere end 300.000 kroner, skriver JydskeVestkysten.



Det er et såkaldt forstudie til en af Wegners mere særprægede stole, der kaldes Jakkens Hvile, fortæller projektleder i foreningen til det nye museum, Anne Blond, til avisen.



Stolen er betalt af en anonym privatperson.

