Mere end 200 nye boliger og investeringer for 150 millioner kroner er på vej til Rømø

Tønders borgmester Henrik Frandsen fra Venstre er en glad mand. Politikerne har for nylig godkendt den tyske investor Überseeinsel GmbHs omfattende plan for udvikling af havnen i Havneby på Rømø,

- Det er et meget stort og spændende projekt med kæmpe potentiale for Rømø, siger Henrik Frandsen.

Den tyske investor har planer om at bygge 216 boligenheder på det 1,8 hektar store havneområde med service- og turistboliger, samt helårsboliger til almindelig beboelse for et samlet beløb på 150 mio. kr.

Her er det meningen, at cirka en tredjedel af boligerne skal være til rådighed for folk, der arbejder i havvindmølleparkerne, en tredjedel skal være boliger til folk, der pendler til den tyske ø Sild lige syd for Rømø, og en tredjedel skal være turistboliger.

Pendlere til Sild

- Lige nu har Rømø 550 fastboende, og det her projekt kan være med til at trække endnu flere fastboende til øen, og under alle omstændigheder bliver det særdeles attraktivt for økonomien og vil være med til at understøtte havnens drift og aktiviteten på havnen, siger Henrik Frandsen.

Danske og tyske pendlere til naboøen Sild er regnet med i projektet, fordi den tyske ø er meget dyr at slå sig ned på, og det tager kun 45 minutter at sejle mellem Rømø og Sild. Så man håber, at nogle af dem, der for eksempel arbejder på øen, vil slå sig ned på Rømø.

- Der er timedrift mellem de to øer, så det er meget realistisk, at folk kan rejse frem og tilbage, og vi ved at mange mennesker ikke har råd til at bo på Sild, siger Henrik Frandsen.

Henrik Frandsen regner med, at det ikke bliver nødvendigt, at lave en ny lokalplan for området, så byggeriet kan gå i gang til årsskiftet.