Millioner til bedre tyskundervisning i grænselandet

Region Syddanmark vil støtte projektet med over to millioner kroner. Pengene skal bruges til at udvikle et fælles strategisk grundlag for tyskundervisningen på tværs af uddannelsessystemet.

Eleverne skal motiveres ved hjælp af sprogmøder og taskbaseret undervisning.

- Med det nye projekt kan vi nu udbrede vores gode erfaringer til andre skoler i grænselandet og sammen udvikle et endnu bedre undervisningstilbud til elever i både folkeskoler og gymnasieskoler i vores nærområde, så vi sikrer fødekæden af tyskkyndige til de videregående uddannelser og erhvervslivet, siger Carsten Uggerholt Eriksen, der er direktør på Det Blå Gymnasium Tønder.