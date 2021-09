Millionprojekt i Brede Å når sin første milepæl

Lystfiskerforeningen ved Brede Å har det seneste år arbejdet med at indsamle penge til projektet ved at søge forskellige fonde og tilskudsordninger. Indtil nu har foreningen indsamlet knap to millioner kroner. Projektet ved Brede Å bliver støttet af DTU Aqua i Silkeborg, Danmarks Sportfiskerforbund og Tønder Kommune.

Borgmesteren i Tønder, Henrik Frandsen, glæder sig også til, at strygene bliver indviet.

- Det er positivt, at forholdene for dyrelivet i Brede Å nu bliver endnu bedre samtidig med, at de ligger i et bynært område til glæde for de lokale og de mange besøgende ved åen, siger Henrik Frandsen i en pressemeddelelse.

Projektet vil også blive vist frem for miljøminister Lea Wermelin, når hun mandag den 23. august besøger Tønder Kommune som en del af sin rundtur til de kommuner, der deltager i projektet Danmarks Vilde Kommuner.