Det oplyser politikommissær Chris T. Vesterdal fra Syd- og Sønderjyllands Politi til JydskeVestkysten.



- Den seneste opdatering, jeg har, er fra klokken et i nat. Her var 1000 svin døde - enten fordi de er døde under branden, eller fordi de blev aflivet på grund af de skader, de har pådraget sig, siger han til mediet.



Branden blev anmeldt til politiet klokken 17.17, og den blev ifølge JydskeVestkysten først slukket omkring klokken 08.15 torsdag morgen.

Årsagen til branden er endnu ukendt.