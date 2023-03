Minister: - Jeg har ikke noget ønske om et vindmølletestcenter ved Vadehavet

Men Louise Schack Elholm fremhæver, at det udelukkende har været en objektiv proces.

I ved, at det er Natura 2000-område. I ved, at det er UNESCO verdensarv. Skulle det nogensinde have været screenet?



- Man har jo udvalgt nogle områder ud fra nogle objektive kriterier, og det er så her, vi undersøger, om det giver mening. Jeg forstår godt frustrationen og vreden over, at man undersøger det. Men man undersøger det, for at få de her ting afklaret. For at skabe en retssikkerhed er det den samme behandling, alle får. Undersøgelserne skal så påpege, hvilke udfordringer der er med UNESCO og Natura 2000, siger Louise Schack Elholm.

Ministeren siger også til TV SYD, at regeringen er åben for at kigge på andre mulige placeringer ud over de i alt seks områder, som man har fundet frem til i screeningsprocessen.