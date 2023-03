Sådan siger kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde, Louise Schack Elholm (V) onsdag i et interview med TV SYD.



- Jeg har ikke noget ønske om at placere et vindmølletestcenter ved Vadehavet. Det er der da ikke nogen af os, der ønsker. Men vi er nødt til at behandle tingene på en lige måde og dermed lave de her undersøgelser på alle de steder, der er relevante, siger Louise Schack Elholm til TV SYD.