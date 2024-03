Mistænkeligt forhold i Tønder undersøges med flere patruljer

Opdateret klokken 12:56.



Syd- og Sønderjyllands Politi er tirsdag til stede med "flere patruljer" på Strucksalle i Tønder.



Det oplyser politikredsen på det sociale medie X.



- Vi er tilstede for at foretage en anholdelse i Tønder. Og vi har stadig ikke anholdt den mand, det drejer sig om, fortæller vagtchef Søren Strægaard til TV SYD.



Til Ekstra Bladet fortæller politikredsen, at det også er for at undersøge "et mistænkeligt forhold"

- Vi har spærret af for borgernes egen sikkerhed, lyder det ifølge avisen.

"Flere betjente" er ifølge JydskeVestkysten set bevæbnet med maskinpistoler og iført sikkerhedsstyr. Kilden til oplysningen nævnes ikke.

Der er ingen tilskadekomne, skriver Ekstra Bladet.

Struksalle er som følge af politiets tilstedeværelse afspærret.

Ifølge JydskeVestkysten betyder afspærringen, at beboere i området ikke kan få adgang til deres huse.

Derudover holder der en ambulance på en sidevej, og en lægebil holder også i området. Det viser billeder fra JydskeVestkysten.

Politiet kan over for Ritzau ikke sige nærmere om, hvornår beboerne kan få lov til at komme ind i deres boliger igen.

Det vil ske, når anholdelsen er foretaget, lyder det.