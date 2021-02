Modstandere: Landvindmøller er gammeldags

Meget mere effektiv

Den udmelding forstår borgmester Henrik Frandsen - tidligere Venstre nu Tønder-listen - ikke. Han går ind for, at det ikke nødvendigvis bliver sat et maksimalt højdekrav.

- Jeg tror det er ligegyldigt for folk, om der bliver tale om 150 eller 180 meter. Det er mere et spørgsmål, om de vil have vindmøller eller ikke. Hvis en vindmølle i stedet for 150 meter bliver 30 meter højere, vil den kunne producere meget meget mere strøm til glæde for både investorer og lokalområdet, der får millioner af kroner for at huse vindmøllerne, siger han.

Vindmøllepenge til de lokale

Henrik Frandsen peger på den gavn landsbyen Sæd har haft af seks vindmøller i nærheden. Projektet genererer hvert år penge til lokalområdet. Penge, der er blevet brugt til at udvikle landsbyen.