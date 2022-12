Mor til tre plejede selv at stå for julemad og gaver - men nu er det umuligt

I otte år har 43-årige Karina Vinblad fra Tønder modtaget julehjælp. I år er hjælpen ekstra tiltrængt for hende og hendes tre børn.

For inflationen gør hver måned et større og større indhug på den i forvejen slunkne konto.

Derfor har hun torsdag hentet to flyttekasser med mad hos Rema 1000 i Tønder, hvor Frelsens Hær har delt julehjælp ud til i alt 187 familier i Tønderområdet.

Tidligere var der kun én flyttekasse, men på grund af inflationen udleverer Frelsens Hær i år to.

- Som det er nu, ville det være helt umuligt at holde jul med rigtig julemad og gaver. Jeg er så glad og taknemmelig for, at jeg kan få julehjælp, siger Karina Vinblad.