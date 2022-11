Museumsinspektør håber på nyt liv i Højkro - et sted med sorg og glæde

Betyder stadig noget for de lokale

Selvom kroen og området, der omkranser den, har levet en sløj tilværelse de seneste mange år, så betyder Højkroen altså stadig noget for de lokale i området. Det er nemlig et sted med minder for nogle af de ældre medborgere.

- Jeg har snakket med nogle af de lokale, der får julelys i øjnene, når vi snakker om det her, siger museumsinspektøren.

Og måske de ikke bare får julelys - men også en julegave hvis stedet får nyt liv. Den historisk fredede højkros nuværende tilstand er nemlig ikke noget hverken lokalsamfund eller museumsinspektøren er specielt begejstret for.

- Det er frygteligt at se på. Man kigger væk, når man er derude. Det er noget svineri, at den ikke er blevet holdt vedlige. Det er mange år, den har fået lov at forfalde. Det er jo et fredet hus.