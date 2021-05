Musikere bag genåbningskoncert: - Vi er måske lidt rustne, men det bliver fedt

Folkene bag genåbningskoncerten i Slotfeltladen - den smukke, gamle lade ved Schackenborg i Møgeltønder - har forberedt sig i flere måneder. For dem handler det om at vise, at der også er et musikliv efter coronaen.

- Det er surealistisk, fordi vi er blevet en lille smule rustne. Vi har været ud at lave en hel masse ting i løbet af det seneste års tid, men ikke det, vi plejer at gøre. Så det her er helt vildt fedt, fortæller arrangøren, Ulrik Bossen, fra GigRec Productions.

Ulrik Bossen er også kendt som manden, der stod for støttekoncerten for Tønder Festival, der blev afviklet i sensommeren 2020.