- Det var kaos og meget skræmmende, fortæller Annaline Qvist Koch Parkhøi, som blev evakueret i går aftes.



Selvom Annaline forstår, at politiet skal gøre deres job og gør deres bedste for at beskytte naboerne i situationen, er hun stadigvæk påvirket.

- Psykisk skade er også en skade for os, der har det lidt svært i forvejen. Jeg er godt rystet og ikke helt mig selv, og det tror jeg, der går lang tid, før jeg måske er igen. Jeg kommer i hvert fald til at lide af det her i nogle måneder, siger Annaline Qvist Koch Parkhøi.