Naboer til solceller og vindmøller får - naboer til biogasanlæg må kigge langt efter penge

Kaffen i kopperne er varm. Det er sagen også for en række beboere nær Løgumkloster. For her er der planer om at bygge et af de helt store biogasanlæg.

- Det eneste vi får ud af det, er alle ulemperne, siger Jens Kristian Andersen.

For han og de øvrige beboere i nærheden får ingen økonomisk kompensation for de gener, som de frygter. Støj, lugt og trafikgener. Og mulige tab på huspriserne.