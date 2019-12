Nattens blæst har væltet træer ud over veje

Tre gange i nattens løb har Syd- og Sønderjyllands Politi fået sendt kommunale vejfolk på arbejde med motorsaven for at fjerne træer, der var væltet ud over veje.

Træerne er væltet ved Toftlund, Skrydstrup og Guderup på Als.

- Vi har fået træerne fjernet, inden nogen kom til skade, men det er klogt at være ekstra opmærksom i morgentrafikken, hvor der kan være væltede træer og grene på de mørke og våde veje, advarer vagtchef Henrik Sønderskov hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Lastbil tæt på at vælte på bro

Sydøstjyllands Politi har ingen meldinger om væltede træer - dog blæste det tirsdag aften så meget, at trafikken over Den Nye Lillebæltsbro var påvirket. Vejdirektoratet observerede således på video-overvågningen af broen, at en lastbil var ved at vælte, men chaufføren fik den rettet op igen.

Her onsdag morgen advarer Vejdirektoratet fortsat om kraftig vind på broen.

Nattens regn betyder også, at der er meget vand på vejene i morgentimerne.