Nejtak til ulvezoner

Fire tråde i ulvehegn

Et af problemerne med at hegne får inde er, at de bliver flyttet rundt til forskellige græsgange i løbet af året. Derfor skal hegnet være flytbart. Til al overflod skal hegnet have 4 tråde, hvis det ligger i et ulveområde.

- Ideen med ulvezone er sådan set god nok, jeg kan bare ikke se, hvordan det skal fungere i praksis. Det med de fire tråde er jeg ikke vild med. De (Miljøstyrelsen, Red) skulle komme ud for at se, hvordan det ser ud i virkeligheden. Det kan de ikke fra deres skriveborde, siger fåreavleren fra Løgumkloster.

- Vi er opmærksomme på de særlige problemer, som fåreavlere som Henrik Drøhse har. Vi er i gang med nogle forsøg med nogle store fåreavlere i det midt- og vestjyske, der har de samme udfordring som Henrik. Vi er i felten og prøver at finde nogle løsninger her, siger Jan Eriksen fra Vildtforvaltningsrådet.