Ni nye navne lander på festival-program

Der er godt nyt til musikelskere med hang til Tønder Festival. Festivalen føjer nu yderligere ni musiknavne til et i forvejen omfattende program for den første festival i tre år, der finder sted sidst i august (25.-28. august).



Ud over tidligere offentliggjorte topnavne som blandt andre amerikanske The Mavericks og den irske sanger Cara Dillon, kan festivalgæsterne eksempelvis glæde sig til en særlig koncertoplevelse, når danske Efterklang i et nyt kunstnerisk samarbejde optræder sammen med Sønderjysk Pigekor.

Sidste år overraskede Efterklang ved at optræde sammen med Sønderjysk Pigekor, og det samarbejde fortsætter ved udvalgte koncerter i 2022. Samarbejdet indebærer også helt nye værker skrevet af Efterklang og medlemmer af Sønderjysk Pigekor.